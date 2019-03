Jamie Dornan se confiesa: "No me gusta mi cuerpo"

El actor Jamie Dornan, que interpretará al atractivo Christian Grey en la adaptación cinematográfica del libro 'Cincuenta sombras de Grey', acaba de confesar que no le gusta su cuerpo.

Sí, sí, ese hombre con el que muchos llevamos soñando noche tras noche deseando verle en la pantalla dando vida a ese personaje literario que tantas pasiones ha levantado por todo el mundo ha revelado que no se sienten tan sexy como le ven nuestros ojos.

"No me gusta mi complexión. De niño era muy delgado y aún tengo la sensación de que estoy más delgado de lo que me gustaría. Creo Christian Grey es un personaje que podía ofrecer más de lo que nosotros mostramos, alguien a quien le preocupa mucho mantener la figura y que gasta disparatadas cantidades de dinero en su apariencia física. Conseguí ese aspecto gracias al equipo de caracterización y yendo al gimnasio, sin embargo, me siento bastante raro llevando traje. No suelo llevar trajes y él es una persona que vive con un traje puesto", apuntó Jamie a la revista estadounidense Interview.

Además el actor ha confesado que antes de protagonizar esta película él no vestía nunca de traje, pero ahora gracias a 'Grey', Jamie se siente mucho más cómodo vestido de galán:

"Todo esto ha tenido su efecto. Cuando llevas un traje puesto durante el 80 por ciento del rodaje empiezas a sentirte bastante cómodo con él".