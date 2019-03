Jamie Dornan, el actor que da vida a Christian Grey, tiene un real y oscuro pasado

Jamie Dornan está de gira mundial para promocionar ’50 Sombras más oscuras’, la segunda parte de la saga más sexy de todos los tiempos en la que da vida al protagonista, Christian Grey.

Pero si el pasado de su personaje es oscuro, la juventud de Jamie en la vida real tampoco fue nada sencilla. Y es que cuando tenía 15 años perdió a su madre, que murió de cáncer. Esto supuso que se quedara solo en el mundo, por lo que tuvo que ingresar en el internado Methodist College.

Pero este no fue el único episodio doloroso que tuvo que vivir durante su adolescencia, ya que un año después de fallecer su madre, también perdió a cuatro de sus mejores amigos en un accidente de tráfico.

De ahí que, tal y como ha revelado el actor en una entrevista para la revista Icon, se haya vuelto muy sobreprotector con su mujer y sus hijas, ya que tiene “miedo de perderlas”, y es que todavía no ha superado las trágicas pérdidas que sufrió en su juventud: “Todavía me enfado mucho cuando pienso en eso. A mi edad, me frustra mucho que mi madre no esté aquí, porque ahora tengo dos hijas que no le conocieron. Me da mucha pena".