Jamie Dornan aclara la poca química que existe con Dakota Johnson

Parece ser que todos hablan acerca de la relación real que existe entre los protagonistas de 'Cincuenta Sombras de Grey', Jamie Dornan y Dakota Johnson. A pesar del buen 'feeling' que se percibe entre ellos en la película, fuera de cámaras dicen que no es así. De hecho, corre el rumor de que tuvieron que volver a grabar algunas escenas por falta de química entre ambos.

Después de toda esta especulación acerca de la poca química entre el Christian Grey y Anastasia Steel, fue el actor quién aclaró y zanjó el rumor con las cámaras de E! News diciendo: "Mira, la gente va a decir eso porque es una historia, y a la gente le gusta crear un poco de tensión mientras se acerca el filme. Es una historia obvia. Sabes, si yo formara parte de ese mundo de inventar historias falsas, de pronto las empezaría en un blog… No, no lo haría. Nunca me convertiría en ese tipo de persona, pero entiendo por qué lo hacen, porque crea un poco de lo que sea y la gente en los blogs ama ese tipo de cosas."

Lo que está claro es que haya o no química, es una de esas parejas que se aman en la ficción y mantienen una cordial amistad en la vida real.