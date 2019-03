James Franco se sincera para la revista The Daily Beast: “Ojalá fuera gay”

TRAS LAS ESPECULACIONES SOBRE SU HOMOSEXUALIDAD

¡Sin pelos en la lengua! El actor James Franco lo ha dicho claro y alto: “Ojalá fuera gay”, pero no es el caso. Después de un sinfín de rumores y especulaciones sobre su orientación sexual movidas en parte por haber interpretado y dirigido películas de temática gay y por su gran apoyo a las causas LGTB, el actor ha hecho estas reveladoras declaraciones a la revista The Daily Beast. Sin duda alguna, demuestra que no le da la mínima importancia a los rumores, algo que le honra sobre todo teniendo en cuenta el mundo donde se mueve.