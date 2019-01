El truco de Jameela Jamil, de 'The Good Place', para no pasar frío con su vestido durante los Globos de Oro 2019

¡Cómo nos gustan cuando las famosas comparten este tipo de secretos! ¿Cuántas veces te has preguntado cómo soportan las famosas el frío cuando posan con sus vestidos de alfombra roja en pleno invierno sin ningún tipo de abrigo? Pues Jameela Jamil, la actriz de 'The Good Place', ha revelado cuál es su truco para no pasar frío en este tipo de eventos.

A través de las redes sociales, Jameela ha compartido con todos sus seguidores su secreto: "Una mujer experimentada lleva vaqueros bajo el vestido porque hace un frío del carajo", escribía junto al tuit que compartía donde mostraba los jeans que llevaba puestos debajo de su vestido de alfombra roja.