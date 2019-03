Jake Gyllenhaal esquiva así las preguntas sobre su ex Taylor Swift

Jake Gyllenhaal por fin ha hablado sobre su ex Taylor Swift. Así es, ha sido con motivo de la promoción de su nueva película 'Stronger' donde interpreta a uno de los corredores que perdió las piernas a causa del atentado ocurrido durante la maratón de Boston.

Jake y Jeff se sentaron juntos para entrevistarse mutuamente y fue en este momento cuando Jeff aprovechó para lazarle dos preguntas sobre la cantante. Hasta ahora, el actor siempre había evitado contestar a cualquier pregunta sobre su ex pero esta vez no se ha podido librar y ha respondido de la mejor manera posible consiguiendo esquivarlas.

En medio de la entrevista, Jeff le ha preguntado a Jake:"Si perdieras las piernas en la vida real, ¿crees que Taylor Swift escribiría una canción sobre eso?", a lo que el actor respondía: "¿Para mí o sobre eso?", decía intentando esquivar la pregunta.

Pero Jeff no quiso que esto se quedara ahí así que siguió intentado sonsacarle algo más: "Para ti. Como una canción country", explicaba Jeff. Y la respuesta del actor fue brillante, sin duda, supo cómo salir de la situación: "Ella se cambió al pop", dijo.

Recordemos que siempre se ha rumoreado mucho sobre que la famosa canción de la artista llamada 'All Too Well' iba dirigida a Jake. Una entrevista de lo más cómica en la que Jeff no ha dejado de meterse con el sexy actor, provocando las risas del mismo al final de la entrevista.