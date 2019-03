Jake Gyllenhaal confiesa que estuvo muy enamorado de Jennifer Aniston

Aunque los actores quieran hacernos creer que entre escena y escena es complicado que surja el amor, los hechos demuestran todo lo contrario. Jake Gyllenhaal estaba enamorado de Jennifer Aniston cuando rodaron la película 'The Good Girl' y permaneció en él durante años. "Voy a decir que estaba enamorado de ella durante años. Y trabajar con ella no fue fácil", reconoce el actor. Además revela detalles de cómo es la actriz, "no es simpática y no es fácil hacerle cumplidos".

Jennifer Aniston estaba casada con Brad Pitt por aquel entonces, y en aquel momento nada hacía presagiar que tres años después, en 2005, una de las parejas más consolidadas de Hollywood iban a protagonizar uno de los divorcios más complicados del panorama del cine. Si Gyllenhaal lo llega a saber seguro que se lanza y le declara sus sentimientos a la intérprete.

La protagonista de Friends consiguió encandilar a muchos hombres con su personaje de Rachel en la serie. Pero, el actor reconoce que no fue su trabajo en la mítica ficción lo que hizo que los sentimientos aflorasen en él. "No sé lo que me enamoró de ella, si su personalidad, su forma de actuar o cómo me trataba", sentencia el intérprete.