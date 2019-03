Jaime King confiesa haber sufrido abusos sexuales tras la actuación de Lady Gaga en los Oscar

Lady Gaga protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la gala de los Premios Oscar cuando, enfundada en un precioso vestido blanco, interpretó acompañada de un piano su tema 'Til it happens to you' junto a un grupo de mujeres que han sufrido abusos sexuales y que tenían escrita en sus brazos la palabra "Survivor" (superviviente).

Una actuación de lo más conmovedora que fue presentada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. A raíz de la actuación, Jaime King, la amiga de Taylor Swift y protagonista de 'Dos rubias de pelo en pecho' ha confesado haber sufrido abusos sexuales en su juventud.

Jaime ha publicado una imagen de cuando tenía 14 años, en la que aparece con expresión ausente, junto a un emotivo y sincero texto en el que confiesa haber sido una víctima más de este tipo de abusos: "Ahí tenía 14 años, todo comenzó a los 12. Ahora soy libre no sé por qué motivo. Gracias por el cambio que tuvo lugar en mi interior finalmente cuando me di cuenta de que mi silencio decía que no podía ayudar ni cambiar esta situación y yo no soy así. Os quiero a todos por intentar crear un mundo más seguro. El momento es ahora".

En el texto, la actriz agradece a todas aquellas personas que conocían su secreto y que le han mostrado su apoyo como Lena Dunham. Además, King se agradece a sí misma haber elegido las redes sociales para hablar sobre esta terrible historia y no haberlo vendido a cambio de dinero.