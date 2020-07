Jada Pinkett Smith ha hablado y parece que más de uno se ha quedado a cuadros. Hace unas pocas semanas la intérprete era acusada de haber mantenido una relación extramatrimonial con el rapero, August Alsina, a quien conoció a través de su hijo Jaden. Pero esto no fue lo que más sorprendió, según las declaraciones del rapero, éste habría mantenido el affaire con la actriz con el beneplácito de Will Smith. Tras la duda de si la pareja más querida de Hollywood mantenía un matrimonio monógamo, la actriz no dudó en pronunciarse para desmentir y negar las palabras del rapero.

Ahora, semanas después, Jada parece haber cambiado de opinión y ha dado la cara. Armada de valor decidía sentarse en su programa 'Red Table Talk' para aclarar los todos rumores, pero no lo hacía sola, sino cara a cara con su propio marido. En la tensa conversación que entablaron, Jada reconocía haberle sido infiel, con todo lujo de detalles: ''Estaba enfermo, necesitaba ayuda y yo quise ayudarle'', a lo que quiso añadir: ''Conforme pasaba el tiempo me seguí enredando con August'', palabras que no convencieron a Will. Jada entonces aclaraba: ''Fue completamente una relación. Una relación en la que me di cuenta de que nunca se puede encontrar la felicidad fuera de uno mismo''. ¡En el vídeo te contamos más cosas sobre la familia!

La intérprete entonces comentaba que los hechos se dieron durante una época de crisis del matrimonio y asegura que ''esto pasó hace varios años'', mostrando su asombro hacia la historia, que ha salido ahora a la luz. Por su parte, el tercero en discordia se pronunciaba al respecto en sus redes sociales, tan sólo horas después, sin mencionar a nadie en particular, pero que muchos han interpretado como una alusión a la que fue su amante: ''Imagina que no sabes cómo encargarte del negocio que te paga. Entiendo todos los mensajes subliminales y puedes llamarme como quieras''.

