Isabel Pantoja podría no acudir al bautizo de su nieta por problemas legales

Este sábado será un día importante para el clan Pantoja: Kiko Rivera e Irene Rosales bautizan a su hija en la parroquia de Nuestra Señora de Santa en Sevilla. Un día muy especial para Kiko Rivera que vivirá con notables ausencias.

Sus hermanastros Cayetano, que iba a ser el padrino de la niña, y Francisco Rivera no podrán acudir al bautizo por motivos profesionales. Pero puede que haya otra notable ausencia, la de su madre Isabel Pantoja.

La tonadillera, que acaba de salir de prisión, no tiene los permisos necesarios para salir de la provincia de Cádiz por lo que no podrá acudir a la parroquia sevillana a ver bautizar a su nieta. Y no solo eso, su asistencia al banquete también pende de un hilo. Además, según publica Europa Press Chance, su hermana Chabelita (de la que se dice que está enfadada con su hermano actualmente) podría no asistir al bautizo tampoco. ¡Pobre Kiko se ha quedado más solo que la una!