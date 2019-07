Irina Shayk y Bradley Cooper hace semanas que tomaron caminos separados, aunque todavía tenían pendiente el tema de la custodia de su hija, Lea de Seine, la cual finalmente podrían haber decidido compartir. Todo, después de que la madre del actor decidiera intervenir y dejarle las cosas muy claritas a su ex nuera.

Y es que parece que aunque la modelo ha intentado por activa y por pasiva tomarse las cosas con calma, la paciencia ya se le empieza a agotar. Algo bastante normal si tenemos en cuenta los últimos rumores que han surgido en torno a su ex y Lady Gaga, ya que además de un posible embarazo sorpresa, ahora por lo visto la pareja estaría incluso compartiendo la misma casa en la que Irina y Bradley convivieron durante cuatro años hasta su ruptura.

El mejor apoyo para Irina Shayk en estos duros momentos | Gtres

Así que viendo cómo está la situación, no nos sorprende que Shayk empiece a estar un poquito hasta las narices. Sin embargo, no está sola, sino que cuenta con un apoyo fundamental en su vida: su madre, con la que se la ha visto paseando por las calles de Nueva York durante una tarde de compras, aunque todo sea dicho, con una cara de no muy buenos amigos. ¿Estarían hablando del tema?

