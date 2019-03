Irina Shayk, Channing Tatum o Sofia Vergara posaron para el fotomatón de Vanity Fair durante los premiso Oscar 2015

EL FOTOMATÓN 'PARTY OSCAR' VANITY FAIR

Las celebrities, después de posar para la red carpet y despues para la alfombra de las 'after parties', no dejaron pasar su momento de posar en el fotomatón más molón de los Oscar, y es que la revista Vanity Fair no deja cabo suelto y nos trae las imágenes de los famosos más cómicas y divertidas como la mirada felina de Irina Shayk, el momento carcajada de Natalie Portman con Rashida Jones o la mirada de enamorados de Diane Kruger y Joshua Jackson, entre otros.