Son unos meses complicados para Irina Shayk, y es que llega la fecha en la que se cumple un año desde su separación de Bradley Cooper. Un momento difícil para la modelo del que habla por primera vez en una entrevista que ha concedido a Vogue en su edición británica.

La famosa top rusa se ha mostrado más sincera que nunca y ha abierto su corazón revelando lo mucho que le está costando rehacer su vida tras su separación, ya que como ella misma confiesa es "terreno desconocido": "Creo que hemos sido muy afortunados por lo que hemos pasado juntos. La vida sin B es terreno desconocido".

Irina también ha confesado lo difícil que es a veces la vida de madre soltera, en 2017 la famosa pareja se convertía en padres de su primera hija, Lea: "Hazme caso, hay días en los que me levanto y pienso, 'Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando'".

Incluso, y por primera vez, la modelo ha confesado cómo vivió el boom que Bradley Cooper y Lady Gaga vivieron durante el rodaje de su exitosa película, 'Ha nacido una estrella', una época donde su relación estuvo rodeada de rumores y especulaciones que aseguraban que la relación del actor y la cantante iba más a allá de lo profesional: "Bradley estuvo emocionalmente ausente durante el largo tiempo de filmación de 'Ha nacido una estrella'".

