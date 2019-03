Irina Shayk y Bradley Cooper rompen su relación tras casi un año de noviazgo

No damos crédito a las últimas informaciones que nos llegan desde tierras inglesas. Y es que según informa la prensa británica, como el Daily Mail, Irina Shayk y Bradley Cooper han roto.

Al parecer el motivo de la ruptura no es otro que la madre del actor. ¿Os suena de algo…? Y es que esta no es la primera vez que la modelo rusa no termina de cuajar con las madres de sus novios, tal y como le pasó con Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo.

"Las cosas para la pareja iban muy bien, pero se torcieron durante el periodo de Navidad", afirma una revista al tabloide británico The Sun. "Pasaron las Navidades juntos en Los Ángeles pero las cosas entre Irina y la madre de Bradley no iban del todo bien", afirma la misma fuente.

Por el momento ninguno de los dos protagonistas se ha mencionado al respecto.