Irina Shayk ha pasado unos meses complicados tras su ruptura con Bradley Cooper. La pareja anunció su separación después de más de cuatro años juntos, y una hija en común, Lea de Seine. Una separación que no fue nada fácil para la top model, y así lo reveló en una entrevista en exclusiva para la revista Vogue que saldrá al completo el pasado mes de marzo: "Hay días en los que me levanto y pienso: Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando".

Y es que tras varios meses de diálogo entre la pareja donde ninguno se dejó ver ante los medios, las aguas se calmaron y llegaron a un acuerdo amistoso sobre su hija, así como la ciudad donde fijar la residencia de ambos, Nueva York, para que ninguno perdiese el contacto con la pequeña.

Ahora que ha comenzado el nuevo año, la famosa top rusa se ha apoyado más que nunca en su madre, Olga Shaykhlislamova, para cuidar de la pequeña Lea. Así de inseparables hemos podido ver a las tres mujeres Shayk cogidas de la mano mientras paseaban por las calles neoyorquinas. Unas imágenes que te mostramos en el vídeo.

Y si algo nos sorprende son los diferentes estilos de madre e hija. Mientras Irina sigue fiel a su habitual paleta cromática neutra con una gabardina de piel negra y unos pantalones blancos, la pequeña Lea muestra un estilo a sus dos años muy colorido y particular, y es que parece que la hija de Shayk y Cooper comienza a hacerse con un característico vestidor que la sitúa como un 'mini' icono de estilo junto a North West, la hija mayor Kim Kardashian y Kanye West.

