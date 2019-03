Irina Shayk y Bradley Cooper dan rienda suelta a su pasión en la fiesta que Rihanna organizó tras la Gala MET 2015

Hace ahora dos semanas de que comenzaran a escucharse los rumores de que Irina Shayk y Bradley Cooper estaban juntos después de haber sido vistos en un cine de Broadway.

Después llegó la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca a dónde acudieron juntos pero no revueltos, lo mismo que hicieorn en la Gala MET 2015.

Pero tras confirmarse la relación por las imágenes que Hola publicaba en su portada en la que podíamos ver a la modelo y el actor de lo más acaramelados, ahora sabemos que tras el MET también dieron rienda suelta a su pasión.

El escenario elegido fue la fiesta que Rihanna organizó después del evento de moda del año y, según afirma el New York Post, la parejita no se cortó ni un pelo a la hora de liarse delante del resto de invitados que se encontraban en el local Up and Down.

Según asegura el tabloide, estaban hablando en un grupo reducido en el que también se encontraban Kerry Washington y Leonardo DiCaprio. Pero después se dirigiero a la sala del karaoke del club, donde se comieron a besos sin cortarse ni un pelo.