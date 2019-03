Ireland Baldwin ha confesado que quiere hacer un trío con su novio y otro famoso actor

Las sorprendentes declaraciones de Ireland Baldwin nos han conseguido asombrar a todos. Ha aparecido en el evento organizado en Beverly Hills con motivo de la presentación de 'The Arrangement' y ha revelado una información de lo más sorprendente con la que nos ha dejado boquiabiertos.

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger confesó ante los medios algunas de sus fantasías sexuales que desconocíamos hasta el momento y que no han dejado a nadie indiferente. Al parecer, aunque está muy enamorada de su novio el surfista Noah Schweizer, le ha echado el ojo a un actor, con el que le gustaría tener un encuentro sexual.

Al preguntarle si tendría algo con algún famoso, la modelo respondió: "Tengo novio y probablemente a él no le va a gustar escuchar esto, pero creo que a los dos nos gusta el mismo tipo… Tom Hardy. No me importaría un arreglo entre Tom Hardy y yo si mi novio está ahí delante de alguna manera", ¡qué fuerte! No sabemos lo que pensará Noah al respecto, pero ella estaría encantada de tener a su surfista y al actor juntos.

Y no fue lo único que dijo. También dio su opinión sobre hacer topless, y declaró que lo fundamental era aceptar los distintos tipos de cuerpos. Además, aprovechó para defender a compañeras de profesión, como Gigi Hadid, que han sido víctimas de los ataques de los haters.