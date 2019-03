El inseparable hermano mellizo de Kendall Jenner que no conocíamos

El desconocido hermano de Kendall Jenner ha revolucionado las redes sociales. Kirby Jenner suma 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram y no se pierde ni un momento de la vida de 'su familia' Kardashian-Jenner. Está en las fotos más famosas de la modelo y no le habíamos visto, ¿cómo es posible?

El inseparable hermano de Kendall del que nunca habíamos oído hablar, se trata de un modelo con un gran dominio de Photoshop que ha conseguido colocarse en todas las fotos de la supermodelo gracias al programa de edición. Los simpáticos resultados obtenidos han encantado a los usuarios de las redes sociales, y es que es difícil no reírse con algunos de ellos. No hay posado en el que no se haya colado.

A todas y cada una de sus fotos publicadas no les falta detalle, y parece enteramente que es el hermano inseparable de Kendall que nadie conocía. En su descripción de su perfil de Instagram se identifica como: "Hermano Fraternal de Kendall Jenner". No sabemos qué pensará Kendall de este parentesco desconocido hasta entonces, pero seguro que consigue sacarle unas cuantas risas con sus montajes.