La inesperada imagen de Adele en el año de su transformación física con la que celebra la llegada de 2021

Ha pasado ya más de una década desde que Adele lanzara su primer álbum de estudio, titulado '19', el cual la catapultó directamente al estrellato y con el que demostró el elegante estilo y gran capacidad vocal que posee. Desde entonces, Adele ha seguido trabajando muy duro y a estas alturas, es innegable que ha conseguido hacerse un hueco en la industria musical.

No obstante, desde el estreno de su último single en 2016, la cantante se ha mantenido en un perfil más bien bajo. Quizás sea precisamente porque su última canción, 'Water Under The Bridge', no fue capaz de recabar mucho éxito, por lo que la británica haya decidido tomarse con calma la producción de su cuarto álbum que seguramente verá la luz este 2021.

Fuentes muy cercanas a la cantante han asegurado que, aunque Adele aún no ha podido lanzar nueva música, se encuentra totalmente concentrada en dicha tarea, perfeccionando y puliendo cada una de las canciones que muy pronto tendremos la fortuna de escuchar.

Seguro que durante este turbulento año pandémico que la cantante ha pasado a caballo entre sus residencias de Los Ángeles y de Londres, le ha dedicado mucho tiempo y dedicación a su trabajo pero es evidente, que la británica también ha querido afianzar el gran cambio físico con el que nos sorprendió hace dos años.

Gracias al ejercicio y a la dieta, tal y como ella misma ha asegurado, Adele ha perdido alrededor de 40 kg en los últimos tiempos. La intérprete daba a conocer su radical cambio de a través de una fotografía que colgaba en su perfil de Instagram y pese a que no es muy activa en las redes sociales, gracias a una de sus amigas, hemos podido comprobar que durante la cuarentena ha seguido cuidando de su figura. Como cualquier hijo de vecino, es muy probable que la artista se haya dado al deporte casero durante el confinamiento, pero ojo, eso no quiere decir que se haya privado de la buena vida…

Laura Dockrill, una de las mejores amigas de Adele, nos lo demostraba con una retrospectiva fotográfica del 2020 que compartía en su cuenta de Instagram. Dockrill, escritora de profesión y amiga de la cantante desde su etapa juntas en la BRIT School, colgaba una instantánea en la que aparecía artista en una actitud de lo más distendida, la cual puedes ver en el vídeo de arriba.

