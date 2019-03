La inesperada decisión de Angelina Jolie para alejarse de Brad Pitt

LA ACTRIZ NO QUIERE NINGÚN TIPO DE RELACIÓN

La última semana no se ha hablado otra cosa: el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie. Y ahora la actriz ha decidido tomar una última e inesperada decisión: no dirigirá la película ‘África’, en la que Brad Pitt es el protagonista. Era un proyecto en el que llevaban trabajando dos años juntos, pero que no acababa de salir adelante por problemas de preproducción.