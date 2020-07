Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han compartido la misma fotografía en sus cuentas de Instagram anunciando la celebración de su boda cuando solo llevan menos de un año de relación. Su relación está funcionando muy bien, por lo que han decidido darse el ‘sí quiero’ dada la gran complicidad que existe entre ellos.

"Hace dos semanas le pregunté a mi alma gemela si quería casarse conmigo, me dijo que sí. Me siento el hombre más afortunado del planeta. Te prometo que seré el mejor marido y el mejor padre algún día. Te quiero bebé" publicaba Brooklyn Beckham junto a la fotografía donde aparece felizmente la pareja.

Nicola también ha querido compartir con sus seguidores unas palabras dedicadas a su futuro marido. "Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado" escribía la actriz, quien agradecía a la pequeña de los Beckham haber hecho la foto. David Beckham no ha dejado de mostrar su felicidad por redes con la llegada de esta noticia.

Muchas son las incógnitas que ahora se presentan sobre esta celebración. Aun así, es seguro que la familia Beckham no va a dejar que falte detalle en la boda de su hijo mayor.

...

Seguro que te interesa...

El motivo por el que se habla de una crisis entre Victoria y David Beckham