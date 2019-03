La importante confesión de Scott Disick

La vida de Scott Disick está repleta de polémicas. Desde hace tiempo Scott y la madre de sus tres hijos, Kourtney Kardashian, hacen vidas por separado. Pero aun así el ex de Kourtney sigue muy metido dentro de la familia Kardashian.

Recordemos que en la pasada temporada de 'Keeping Up With the Kardashians', Scott reveló que era adicto al sexo después de que Kim Kardashian le pillase con una dentro de un baño durante un viaje a Dubái.

Pero ahora parece que esta confesión fue solo un calentón y que Scott no adicto al sexo, así lo revela en una de sus últimas declaraciones que ha desvelado a E! News durante un evento en el club diurno LIQUID, del Hotel Aria en Las Vegas: "Diría que es un poco de mala educación que todo el mundo se refiera a mí como un adicto al sexo. Me gusta el sexo, pero no soy un adicto al sexo. Lo dije de una manera jocosa en el show y ahora me etiquetan como uno, cuando no es así. Me gusta el sexo, pero no soy un adicto".