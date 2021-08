La impactante imagen de Elsa Pataky con una serpiente en el cuello

Elsa Pataky ha demostrado ser la actriz más intrépida no solo en la pantalla si no también en la vida real. La madrileña ha dejado boquiabiertos a sus 4,5 millones de seguidores con una foto muy atrevida en la que aparece con una serpiente colgada en su cuello. En la imagen se ve a Elsa rodeada por el animal de forma muy tranquila e incluso con una sonrisa en el rostro.

Los animales son una de las grandes pasiones de Elsa: "Australia tiene una fauna silvestre increíble y como amante de los animales me encanta disfrutarla de cerca siempre que puedo", ha escrito Elsa en el post, acompañado de un video en el que disfruta del atardecer y una foto en el mar con infinidad de peces. Los comentarios no han tardado en aparecer en el perfil de Elsa: "impresionante", "que valor", su compañera de profesión Rossy de Palma también ha comentado corazones. La realidad es que Pataky se encuentra en plena forma para lidiar con una serpiente o con lo que se encuentre en su camino ya que se ha dado a la vida fitness con una saludable dieta y mucho ejercicio diario, no solo para estar a punto por su trabajo, que es una de las principales razones, si no porque ella y su marido Chris Hemsworth practican este estilo de vida.

Parece que la intérprete está viviendo un verano de diez, se encuentra en una etapa de felicidad personal y profesional. Recientemente publicó una foto para felicitar a su marido Chris por su 38 cumpleaños. Y es que la pareja de actores vive celebración tras celebración, el pasado mes fue el cumple de la propia Elsa. Entonces subió un sensual video bailando y celebrando que era cumpleaños. Profesionalmente el último proyecto de la española ha sido una película de acción para Netflix que se llama 'Interceptor' y que ya ha finalizado su rodaje, como anunció la propia artista en su Instagram.

