La imitadora de Kim Kardashian, Soraya Riffy, podría haber sido agredida sexualmente en directo en la televisión francesa

Parece que el clan Kardashian-Jenner siempre consigue protagonizar algún que otro titular cada día, ya sea directa o indirectamente. Y es que Soraya Riffy, una modelo francesa conocida por imitar a Kim Kardashian, ha tenido que vivir uno de los momentos más vergonzosos de su vida en la televisión de Francia, que está siendo investigada por posible agresión sexual.

Durante la emisión de 'Les 35 heures de Baba', Riffy y uno de los colaboradores del show, Jean Michel Maire, recrearon en directo el atraco que sufrió la prota de 'Keeping Up With The Kardashian' en su habitación, en París.

Ante la negativa de Soraya a darle un beso a Jean Michel (que hacía de uno de los atracadores), éste decidió que la imitadora había perdido 'el juego' y le besó una teta, sin previo consentimiento. ¡Ni más, ni menos!

La televisión francesa, que lo que buscaba con esta emisión en directo durante 35 horas era conseguir los máximos niveles de audiencia, acabó siendo muy criticada por los medios de comunicación, los espectadores y las redes sociales, e incluso está siendo investigada por las autoridades policiales.