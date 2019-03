Las imágenes que confirmarían que Kourtney Kardashian y Scott Disick se están dando una nueva oportunidad

Las idas y venidas entre Scott Disick y la hermana mayor de la familia, Kourtney Kardashian, empiezan a ser normales después de las veces que han roto. Por enésima vez, la pareja más famosa del clan Kardashian ha decidido darse una nueva oportunidad.

Kourtney y Scott se han encargado de confirmar su reconciliación durante sus vacaciones familiares. Kourt ha estado publicando en sus redes sociales distintas fotografías del viaje que ha realizado en familia junto a sus tres hijos y su pareja.

La californiana ha subido a Instagram una fotografía donde se la puede ver posando muy ilusionada junto a Scott Disick. Además, el título escogido ha hecho que las alarmas se multipliquen por dos: "Mamá y papá vuelven a las andas compartiendo habilidades".

Al parecer, Kourtney ha hecho caso a sus hermanas como pudimos ver en uno de los capítulos que emitió el reality familiar, 'Keeping Up with the Kardashians', donde Kim y Khloe asesoraban a su hermana que pusiese una balanza con los pros y los contras de volver a entablar una relación romántica con el padre de sus hijos. Por su parte, Scott nunca ha tirado la toalla: "Nunca podré olvidarla, ella es el amor de mi vida. Solo espero que un día ella pueda llegar a entender que no quiero estar con nadie más que no sea ella".