Las imágenes de Luke Evans con su novio que confirmaría su relación

A Luke Evans no se le ha conocido novio oficial desde que rompiera en 2015 con el modelo español Jon Kortajarena, pero desde hace unos meses se viene rumoreando que el actor de 'El Hobbit' podría estar saliendo con un compañero de profesión que se llama Victor Turpin.

Ambos fueron vistos esta semana mientras se dirigían a comprar sushi a un restaurante muy famoso de Beverly Hills donde fueron fotografiados por JustJared.com. Esta no ha sido la única aparición de los actores juntos estos días, la semana pasada Luke y Victor estuvieron en la fiesta que la joyería Chopard ofreció durante el Festival de Cannes, aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado su relación.

Aunque Víctor no sea un actor tan reconocido como Luke, lo cierto es que lleva en el mundo de la interpretación desde hace más de quince años. Recientemente ha participado en series como 'Will and Grace' o en la película 'Shades of Blue' en la que también actúa Jennifer Lopez.