La imagen de Taylor Swift persigue a Tom Hiddleston

Aunque Tom parece que encaja a la perfección todo lo relativo a los romances de su exnovia y que evita manifestarse al respecto, no tiene que estar siendo fácil ver continuamente fotos y noticias de la persona con la que has compartido tu vida durante un tiempo. Pero concretamente, la posible relación de Drake y Taylor no le sienta muy bien. Según una fuente cercana al actor, no pudo contenerse cuando comenzaron las sospechas que asociaban a la solista con el rapero, aunque tenía claro que Drake no es el tipo de chicos en los que se fija Taylor.

Tom Hiddleston just can't seem to shake off his summer romance with Taylor Swift, can he? https://t.co/hy6oNwXB0Z pic.twitter.com/4Rha0tDAbT