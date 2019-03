Ian Somerhalder, Nina Dobrev y Nikki Reed defienden su amistad en las redes sociales

Parece que entre ellos no hay ni celos, ni rencor, ni una mala relación. Aunque Ian Somerhalder y Nina Dobrev pusieron fin a su relación, siguen manteniendo el contacto y una bonita amistad que se han encargado de demostrar en las redes sociales. Y no solo eso, la actual mujer del actor, Nikki Reed, también se lleva de maravilla con la ex de su chico y han disfrutado de una cena juntos donde han aprovechado para ponerse al día y compartir fotos en sus cuentas de Instagram.

Después de mucho tiempo soportando comentarios y rumores que sostenían que entre ellos no había relación alguna porque Ian y Nina se habían enfrentado después de su ruptura, y las cosas habían empeorado al conocer el matrimonio entre el actor y Nikki, los tres implicados han demostrado que esos rumores son falsos.

Han tardado un tiempo en manifestarse al respecto porque, tal y como ellos han explicado, siempre pensaron que lo mejor era mantenerse en silencio, pero ya que eso era imposible porque los comentarios eran incesantes, han decidido actuar. Los tres han hecho eco de su amistad en las redes sociales aprovechando su último encuentro.

El pasado 7 de febrero, Nina compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a la pareja, y escribió un mensaje que anunciaba que habían quedado para cenar y ponerse al día. Ian hizo lo mismo pero acompañada de un mensaje que ponía fin a la polémica que giraba en torno a ellos: "Dejemos de expandir odio, hay demasiado ya en nuestro planeta. (...) Sólo hay amor aquí, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. (...) Terminemos esta serie con respeto y amabilidad y continuemos con ello en nuestras vidas. Creo que ya es hora".

Además, Nikki también compartió la misma imagen que su chico pero con un extenso texto explicando lo que han vivido los tres en este último tiempo y atacando a todos los medios que durante un tiempo han afirmado que entre ellos había una mala relación, información, según han demostrado, completamente falsa.