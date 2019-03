Ian Somerhalder y Nikki Reed son fotografiados saliendo de casa de la actriz

Parece que el amor de Ian Somerhalder y Nikki Reed se consolida cada día más. La semana pasada nos sorprendíamos con los rumores de que el actor de 'Crónicas Vampíricas' y la actriz de la exitosa saga de 'Crepúsculo' habían comenzado una relación, y ahora la pareja ha sido fotografiada abandonando el apartamento de ella.

Aunque Ian ha presumido de su premio 'Young Hollywood Awards' al mejor trío de vampiros junto a Nina Dobrev y Paul Wesley, la relación con su ex está más tensa que nunca. Y es que como ya publicamos la semana pasada, a Nina no le ha sentado muy bien que su ex haya encontrado el amor.

Pero al actor esto parece preocuparle poco porque cada día son más los momentos en los que los paparazzis fotografían juntos a la nueva pareja de verano. En esta última ocasión han sido pillados abandonando la casa de la actriz y según lo cargado que iba Ian con tanta ropa parece que la pareja tiene planes de pasar una temporada compartiendo casa, ¿estarán pensado ya en irse a vivir juntos?