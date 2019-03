Ian Somerhalder y Nikki Reed presumen de su amor en una terraza de Los Ángeles

'Love is in the air!', Nikki Reed e Ian Somerhalder se han dejado fotografiar en una terraza de Los Ángeles de lo más acaramelados.

Besos, caricias, abrazos y miradas cómplices no faltaron en la cita romántica que los dos actores tuvieron el pasado fin de semana. Y es que desde que Ian y Nikki dejaran de esconder su relación, todo han sido muestras de amor y pasión ante las cámaras. Recientemente fueron cazados en un sexshop de Toronto donde se gastaron casi 1.000 dólares en juguetes eróticos, y es que no se puede dudar que entre estos dos tortolitos la pasión es desbordante.

Vestidos de lo más casual y con dos sombreros, los dos actores dieron rienda suelta a su pasión mientras disfrutaban de una tarde de descanso en la ciudad del cine por excelencia.