Ian Somerhalder y Nikki Reed se ponen románticos para felicitarse su segundo aniversario de boda

Ian Somerhalder y Nikki Reed acaban de celebrar su segundo aniversario de boda. La pareja ha publicado en las redes sociales unos mensajes de lo más románticos, felicitándose mutuamente dos años después de aquel mágico día.

"Al ser humano más maravilloso del mundo. Gracias por estos 2 años de matrimonio increíbles. Hoy, dos años antes del momento, dijimos 'sí, quiero', y no puedo ser más feliz o más agradecido de compartir contigo esta vida. Gracias por ser mi mejor amiga, la mujer más trabajadora, amable, paciente y talentosa que he conocido en mi vida. Para ti mi amor, sé que tendremos más momentos así aunque no podamos contarlos porque seré muy viejo. Te amo", escribía el actor dirigiéndose a su esposa.

Por su parte, Nikki le respondía igual de amorosa: "Mi chico, mi hombre, mi compañero en esta vida, mi mejor mitad. Exactamente en este momento, hace dos años andábamos de la mano hacia nuestro siguiente capítulo, juntos. Cada día es mejor al anterior, cada momento pide más que el anterior. Navegar por las aguas de la vida contigo es la mejor aventura que conozco. Subimos, crecimos y nos reímos de todo eso. Gracias por ser exactamente lo que eres y por amar todo de mí. Hasta que no llegaste tú, no sabía que podía ser. Feliz aniversario".

La pareja ha acompañado sus mensajes de unas preciosas fotos del día del ‘sí quiero’, y es que se ve que, pese al paso del tiempo y lo precipitado de su boda, están hechos el uno para el otro.