Ian Somerhalder y Nikki Reed, pillados muy cariñosos por las calles de Los Ángeles

'Love is in the air'…Y sino que se lo digan a Ian Somerhalder y Nikki Reed, la famosa Rosalie Cullen de la saga 'Crepúsculo'. La pareja ha sido pillada por los paparazzis, unas imágenes donde se han dejado ver de lo más cariñosos en un mercadillo de Los Ángeles. La joven pareja estaba disfrutando de una tarde de compras en la que no han faltado besos y gestos de cariño entre ambos actores.

Si alguien pensaba en una posible reconciliación con la también actriz Nina Dobrev, estaba muy equivocado, y es que el guapo Ian ya pasea de la mano de Nikki Reed. ¿Estaremos ante la nueva pareja de verano del mundo celebritero? ¡Qué fuerte!