Ian Somerhalder y Nikki Reed, juntos y enamorados en la gala de los los Teen Choice Awards 2014

YA NO OCULTAN SU AMOR ANTE NINA DOBREV

¡Ian Somerhalder y Nikki Reed ya no ocultan su relación! La parejita ha paseado su amor por la gala de los los 'Teen Choice Awards 2014' donde se han encontrado con la ex del actor, Nina Dobrev, a la que seguro no ha hecho mucha gracia verles tan enamorados. Y es que según informa 'Hollywood Life', la pareja estaría pensando en hacerse un tatuaje como muestra de su amor. ¡Qué amor tan veloz!