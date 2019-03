Ian Somerhalder hace llorar a una fan por no querer hacerse una foto con ella

El actor y Nikki Reed salían de un hotel de París

La última de Ian Somerhalder ha sido que el actor hizo llorar a una fan porque se negó a hacerse una foto con ella. Resulta que Ian estaba saliendo de un hotelito de París con su recién esposa, Nikki Reed, cuando unos fans los detuvieron en la puerta para pedirles una foto, el actor dijo que no reiteradamente, pero una fan siguió insistiendo, después de negarse tantas veces, ella acabó llorando. Lo peor es que alguien grabó en vídeo lo sucedido, si aún no lo has visto, aquí lo tienes.