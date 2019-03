Ian Somerhalder defiende a Nikki Reed en las redes sociales

LA ACTRIZ RECIBIÓ CRÍTICAS DE UN SEGUIDOR

"Si odias a Nikki, me odias a mí", estas eran las palabras que Ian Somerhalder publicaba en las redes sociales en defensa de Nikki Reed. El actor de 'Crónicas Vampíricas' ha demostrado ser todo un caballero y no ha dudado en defender a su chica de las críticas recibidas por parte de un seguidor. Y es que esta pareja de actores ya se ha convertido en la sensación de la temporada y no dudan en mostrar su amor por lo largo y ancho del planeta.