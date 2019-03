Hugh Jackman se somete a una operación de cáncer de piel por quinta vez

Por mucho que nos guste ponernos negros como el tizón en verano, la crema solar es imprescindible. No por estar más morenos tenemos que dejar de utilizarla, y si no que se lo digan a Hugh Jackman, que acaba de pasar por el quirófano por quinta vez en dos años debido al cáncer de piel. Estas intervenciones suponen la extracción de un carcinoma de células basales, el tipo de cáncer más frecuente y con mejor pronóstico.

"Un ejemplo de lo que ocurre cuando no se usa crema solar. Célula basal. La forma más leve de cáncer pero de verdad, nada grave. Por favor, usad crema solar y háganse revisiones regulares", ha escrito el actor de 'X-Men' en su Instagram junto a un selfie con la nariz vendada. Un acto que ya tiene por costumbre, pues después de cada una de sus operaciones Hugh siempre comparte una foto y un consejo.

"Soy realista sobre el futuro y es más que probable que vaya a tener por lo menos uno más, pero probablemente muchos más, lo que no es raro porque crecí en Australia, donde yo no recuerdo que nunca nadie me dijera de ponerme crema solar", explicó en 2014 para la agencia Associated Press.

Jackman contó el pasado mes de mayo de 2015 que en los últimos 18 meses había padecido cuatro tipos de cáncer de piel, tres veces en la nariz y otra en el hombro, lo que supuso que el médico le recomendase hacerse una revisión cada tres meses durante el resto de su vida. Concienciado con su enfermedad, el actor ha anunciado el próximo lanzamiento de su propia marca de crema solar factor 50 para niños, Pure Sun Defense.