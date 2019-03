Hugh Jackman, Ricky Gervais o Jamie Oliver, entre los famosos que se agarran 'sus partes' por una buena causa

Después del impacto social y mediático que tuvo el 'Ice Bucket Challenge' llega el 'Feeling Nuts Challenge', un movimiento que pretende concienciar a la sociedad masculina sobre el riesgo de padecer cáncer testicular. Bajo el hashtag '#feelingnuts' se espera que esta campaña de concienciación social se convierta en viral y llegue al mayor número de personas y celebeities posibles.

Para ello, famosos como Hugh Jackman o el chef inglés Jamie Oliver ya han compartido sus fotos en las redes sociales en las que aparecen agarrándose sus partes con una mano y levantando el brazo izquierdo, al mismo tiempo que nominan a otros amigos a hacer lo mismo. Un reto que al contrario que el Ice Bucket Challenge, no pretende recaudar dinero para ninguna asociación sino concienciar a los hombres sobre esta enfermedad y aconsejar las revisiones para prevenir su desarrollo.

Esta cadena fue promovida por la asociación británica 'Check One Two', que lleva desde 2012 trabajando en la lucha contra este cáncer. A pesar de que aún no ha tenido una gran repercusión entre las celebrities, esperemos poder ver pronto a más famosos unidos en esta causa.