Hugh Jackman disfruta junto a su familia de unas divertidas vacaciones en la Costa Azul

UN LOBO DE MAR

Lo de este hombre no tiene nombre. Cada vez estamos más convencidos de que Hugh Jackman es el hombre perfecto. Si no te convence, mira estas imágenes: ese cuerpazo es digno de un dios. Pero no sólo eso, míralo como juega y se divierte con sus hijos, que postura coge tumbado en la hamaca, cómo remoja su cuerpo en el agua... Vamos, que Hugh Jackman está hecho todo un lobo de mar, y dejaríamos que nos aullara al oído sin pensárnoslo dos veces.