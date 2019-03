Hugh Jackman, el amo perfecto

El actor Hugh Jackman nos tiene enamoradas. Ya no sólo nos gusta en la gran pantalla sino que las pocas cosas que sabemos de su vida privada nos encantan: un marido estupendo, padrazo y un perfecto amo de su mascota,

Enamoradísimo de su mujer, la actriz Deborra- Lee Furness y papá de dos hijos, le hemos visto con sus pequeños, Oscar y Ava dando un paseo a su perrito por las calles de Nueva York.

Con bolsa en mano, como magnífico dueño que es, el actor no dudó en limpiar los ‘regalitos’ que su mascota iba dejando por el camino. Y es que ya conocemos el amor que el actor siente por su perrito, al que hace unos meses le vistió con botas incluidas, para que no pasara frío en la nieve. ¿Por qué no existirán más hombres así?