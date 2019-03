Hugh Grant no reconoce a Renée Zellweger en una fotografía

¡LA QUE HA LIADO!

El actor británico Hugh Grant no reconoció a su compañera de trabajo en 'El Diario de Bridget Jones', Renée Zellweger, cuando le mostraron una foto de la misma en un programa de televisión estadounidense llamado 'Watch What Happens Live'. Este hecho ha vuelto a desatar la polémica que giraba en torno a Renée y a sus posibles operaciones que habrían cambiado su cara por completo.