Hilary Duff vuelve con su ex Matthew Koma tras romper con Ely Sandvik

Hilary Duff ha confirmado que se ha acabado su relación con Ely Sandvik, según E! News. A pesar de que la ruptura es muy reciente, su corazón ya tiene nuevo dueño. Hilary se ha reencontrado con su ex, el músico Matthew Koma, después de que rompieran su romance en marzo.

La pareja no ha tardado en mostrar su cariño en público. La actriz y cantante ha celebrado por todo lo alto su fiesta de 30 cumpleaños con sus amigos y familiares. Entre los asistentes a la celebración se encontraba su ex, con quien se ha dejado ver como si no hubiera pasado el tiempo y el amor entre ambos.

Hilary ha compartido con sus followers varias instantáneas del momento rodeada de Matthew, con el mensaje: "#tbt a mi cumpleaños favorito!!!", ha escrito la actriz en la publicación. El músico también ha publicado una imagen para felicitar y mostrar su cariño a la cantante: "#tBt cumpleañera", ha comentado.

Parece que no haya pasado el tiempo entre estos tortolitos que han retomado su amor olvidando lo que les separó hace unos meses. ¿Cómo habrá recibido la noticia Ely Sandvik?