La foto de Hilary Duff dando el pecho donde confiesa por qué va a dejar de hacerlo

El pasado mes de octubre Hilary Duff se convertía en madre de su segundo hijo, una niña que nacía fruto de su relación con Matthew Koma.

Durante estos meses la actriz ha compartido momentos de lo más tiernos junto a su pequeña Banks, y ahora, la actriz ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram una importante decisión que ha tomado respecto a su pequeña: ha decidido dejar de darle el pecho.

La intérprete ha publicado una imagen donde aparece dando el pecho a su hija y junto a la foto revela los motivos por los que ha tomado esta decisión.

"Quería compartir unas pocas ideas sobre la lactancia materna. La semana pasada fue mi última semana cuidando a Banks. Soy una madre trabajadora con dos hijos. Mi objetivo era dar el pecho a mi hija hasta que alcanzara los seis meses y después decidir si yo (y ella, por supuesto) queríamos seguir adelante. Déjame decirte que sacarme leche en el trabajo no es fácil. Normalmente cuatro manos trabajan en mi pelo y en mi maquillaje para prepararme para la siguiente escena y hay otras muchas personas alrededor. Incluso si tuviera el lujo de estar en mi propia habitación, ni siquiera sería un 'descanso' porque tienes que sentarte en posición vertical para que la leche fluya hacia las botellas. Además tus condenados pechos están siendo estirados por una máquina agresiva que produce un molesto sonido que hace eco en tu cabeza día y noche (juro que he tenido muchas conversaciones con esa máquina a medianoche y a las tres de la mañana).¡Y luego tener que encontrar un lugar para esterilizar los biberones y mantener la leche fría! Yo no sabía mucho de esto porque con Luca no trabajé hasta que él cumplió nueve meses. La cantidad de leche disminuye drásticamente cuando dejas de alimentar con tanta frecuencia y pierdes el contacto y la conexión con tu bebé".