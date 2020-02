Hilary Duff ha decidido compartir con todos sus seguidores la presión que siente en algunos momentos por culpa de los paparazzis.

Este pasado fin de semana la actriz acudió a ver jugar a su hijo mayor, Lucas de siete años, un partido acompañada de su actual marido, Matthew Koma, con quien el pasado año se convirtió en madre de nuevo.

Y aunque parecía que el día iba a transcurrir con normalidad, en medio del partido, la actriz se percató de que un paparazzi estaba haciendo fotos a los niños.

"¿Conoces a alguna persona en el equipo? ¿Puedes dejar de tomar fotos de los niños, por favor?". "Es legal", responde el hombre.

"Me hace sentir realmente incómoda", dice ella. "Bueno, no deberías sentirte incómoda. ¿Quieres que te muestre mi identificación?", le pregunta el paparazzi, a lo que Hilary Duff responde: "No te pido tu identificación. Te pido que dejes de tomar fotos de nuestros niños de 7 años si no conoces a nadie que esté aquí". "¡Las leyes deben cambiar!", "Asqueroso", escuchamos decir a la actriz.

Un tenso momento que la actriz de 'Younger' ha decidido compartir con todos sus seguidores publicando este víde que grabó con su móvil junto al texto: "Los paparazzi fotografían a los NIÑOS".

Seguro que te interesa...

Las fotos de Hilary Duff donde parece que está llorando tras su boda con Matthew Koma