Hilary Duff habla sobre su divorcio con Mike Comrie: "Ha sido una separación muy complicada"

Hilary Duff aprovecha el lanzamiento de su próximo disco para hablar sobre su reciente separación de su marido y padre de su hijo Luca, Mike Comrie: "Me acabo de separar de mi marido lo cual ha sido un asunto muy complicado de sobrellevar pero tenemos mucho amor que dar cada uno y tenemos a este precioso bebé".

La cantante de 26 años ha incluido en su nuevo trabajo un tema dedicado a su exmarido, con el que tiene un hijo en común y por el que mantienen una buena relación: "Habla sobre mi separación y el amor que le tengo. Puede que no estemos destinados a estar juntos o tal vez sí. Es algo muy muy personal".

Unos momentos muy complicados para Hilary, que aun así ha decidido continuar con el lanzamiento de su nuevo trabajo: "Estaba a punto de dar a luz, estaba en mis últimos dos meses de embarazo. Y sin darme cuenta comenzó a escribir una gran cantidad de canciones de la nada. No sé si influyeron las hormonas o la sensibilidad emocional pero empecé a escribir y me lo tomé como la señal de que me faltaba esa parte en mi vida".