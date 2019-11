Hilaria Baldwin ha compartido una muy triste noticia. La mujer de Alec Baldwin ha perdido a la niña que estaba esperando junto al actor en el cuarto mes de embarazo.

Ha sido ella misma quien lo ha relatado a través de sus redes sociales, donde llorando y consolada por su hija Carmen comunicaba el fallecimiento de su pequeña todavía no nacida.

"Estamos muy tristes de tener que compartir que hoy hemos sabido que nuestro bebé ha fallecido a los cuatro meses", ha declarado Hilaria. Esta es la segunda vez en menos de un año que sufre la pérdida de un bebé ya que tuvo un aborto a principios de año.

Fue cuando asistió a una revisión cuando le dieron la fatal noticia: "No esperaba esto cuando fui a mi exploración hoy. No sé qué más decir... Todavía estoy en estado de shock y no tengo todo esto muy claro".

La pareja ya tiene cuatro hijos: Carmen, Rafael, Leonardo y Romeo. "Somos muy afortunados con nuestros 4 bebés sanos y nunca les perderemos de vista. Se lo dije a Carmen y grabé esto para poder enviárselo a Alec... Le dije que, después de todo, este bebé no va a venir... pero haremos todo lo posible para darle una hermanita otra vez", ha confesado en sus redes.

