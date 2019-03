Los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, Pax y Shilo, prefieren vivir con el actor

BRANGELINA Y LA CUSTODIA DE SUS HIJOS

Desde que se conoció el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie no han parado de salir noticias sobre el futuro de su relación y de sus hijos. El primero en tomar parte en el divorcio de sus padres fue Maddox, de 15 años, que se posicionó a favor de su madre, prefiriendo quedarse con ella. Ahora Pax y Shilo, según fuentes cercanas a la ex pareja, prefieren irse con su padre. La situación de Brangelina no para de complicarse.