Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt quieren tatuarse como ellos

¡Crisis familiar en casa de Angelina Jolie y Brad Pitt! Parece que los hijos de los actores quieren parecerse tanto a sus padres que ya están pidiendo hasta sus propios tatuajes. Así lo ha desvelado Angelina durante una entrevista.

"Ellos me preguntan sobre tatuajes, ¿y cómo voy a decirles que no?", revelaba la actriz. Pero aunque Angelina no tiene ningún problema en dejar a sus hijos tatuar su cuerpo, parece que Brad es más reacio a que sus hijos sigan esta moda y se niega a que se los hagan: "Es un poco difícil para los padres. Por alguna razón, los hombres se molestan más cuando un hijo se hace un tatuaje y Brad piensa que puede equivocarse".

Una negativa que sorprende cuando él tiene en total doce tatuajes. Por su parte, Angelina tiene 17 tatuajes entre los que están todas las coordenadas de los lugares de nacimiento de todos sus hijos.