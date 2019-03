El hijo pequeño de Peaches Geldof estaba con ella cuando encontraron su cuerpo

Tan sólo unos días después del fallecimiento de Peaches Geldof, las dudas no dejan de aparecer. Y es que según la autopsia realizada a la actriz, no hay nada claro todavía sobre de qué murió ya que los resultados no son concluyentes.

Pero al parecer Peaches no estaba sola. Su hijo mejor Phaedra de 11 meses estaba jugando a su lado cuando el cuerpo sin vida fue descubierto por un amigo de la familia, después de que su marido diera la voz de alarma tras llamar sucesivamente a su casa y no obtener respuesta.

Ahora el pequeño se ha convertido en la única preocupación para la familia, ya que según fuentes cercanas a la familia "todos esperan que como Phaedra es tan pequeño no se haya enterado de lo que estaba pasando. Lo más importante es que él está bien. Resulta horrible para Tom no haber estado ahí, pero no se podía haber evitado”.