El hijo mayor de Rocco Siffredi también se dedica al mundo del porno

Ser actor porno no siempre está del todo bien visto, por ello muchos intérpretes que se dedican al cine para adultos ocultan a sus familiares y amigos en qué trabajan realmente. Pero, no todos los casos son iguales y algunos actores porno llevan con total naturalidad su profesión como es el caso de Rocco Siffredi.

El intérprete italiano es uno de los máximo exponentes dentro de esta industria en las últimas décadas y desde que formó una familia ha tratado de mostrarles a sus hijos su profesión como una más llegando al punto que ahora su hijo mayor también trabaja dentro del porno, tal y como ha declarado en una entrevista en el programa francés 'Quotidien' pero no como actor sino como cámara.

"Es estudiante y, de vez en cuando, le llamo para preguntarle si tal o cual día podría venir al plató para echarme una mano porque tiene mucho talento con las cámaras. Siempre viene, y es todo un profesional. Es un chico muy guapo, que mide 1,95, y las actrices siempre se le quedan mirando y me preguntan: 'Pero, ¿quién es ese chico? ¿Podemos acostarnos con él?'. Yo siempre le digo: 'Lorenzo, tienes aquí unas fans'. Pero él siempre me dice que no tienen ninguna oportunidad porque es muy fiel. Tiene novia desde hace cinco años, y la adora. Para mí es mi mayor orgullo que no sea como yo. Es lo mejor que podría haberme sucedido".

Siffredi que tiene dos hijos con la actriz Rosa Caracciolo, Lorenzo (20) y Leonardo (17), también ha comentado que no cree que sus vástagos vayan a seguir su camino como actores porno, aunque si se tuviera que decantar por alguno sería su hijo pequeño: "Está estudiando y quiere ser ingeniero, va a estudiar en Italia".

Rocco continúa hablando de cómo han vivido sus hijos su profesión desde pequeños: "En Italia, cuando eres actor porno es lo mismo que si fueras un superhéroe, pero en Hungría [país natal de su mujer], donde ellos acudían al colegio, la mentalidad es muy distinta. Todo el mundo sabía a qué me dedicaba y les daba igual. Mis hijos han tenido esa suerte. Y además, yo siempre les he hablado de mi trabajo", aseguraba hace unos días a la revista Gala.

Por último, el actor está en plena promoción del documental 'Rocco', que trata sobre su vida, y que presentó en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia junto a su familia -a la que se refiere como "lo mejor que le ha pasado en la vida".