El hijo de Arnold Schwarzenegger sufre un aparatoso accidente mientras esquiaba

Y SUBE UNA FOTO A TWITTER EN CAMILLA...

Patrick Schwarzenegger, el hijo mayor de Maria Shiver y el ex gobernador y actor, sufrió un aparatoso accidente, mientras esquiaba en Idaho. Y por si alguien no se lo creía, el joven de 18 años no dudó en subir una foto a Twitter donde se le veía inmovilizado en una camilla de urgencias.